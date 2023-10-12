إنتر ميامي يكشف عن حقيقة المفاوضات السعودية لضم ميسي

هل نرى ميسي في دوري روشن؟

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انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن وجود مفاوضات من جانب بعض الأندية السعودية، من أجل ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي.

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وأصبح إنتر ميامي حاليًا غير مرتبطًا بأي بطولات، بعدما خرج من المراحل النهائية في بطولة الدوري الأمريكي، مما يجعله غير مرتبط بأي بطولات رسمية لمدة 4 أشهر.

وكشف رافائيل كابريرا المسؤول الإعلامي في إنتر ميامي، خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" عن حقيقة ما تردد بشأن انتقال ميسي إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال رافائيل: "ما تردد خلال الساعات الماضية غير صحيح نهائيًا، وهذه الأنباء مجرد شائعات، ولم يتواصل أحد مع مسؤولي إنتر ميامي من أجل ضم ميسي إلى دوري روشن السعودي".

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وشدد المسؤول الإعلامي بالنادي الأمريكي، على ألا توجد نية لرحيل ميسي عن الفريق، وأنه سيستمر بشكل طبيعي دون أي تغيير.

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