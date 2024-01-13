إنتر ميامي يرفض طلب برشلونة والسبب ليونيل ميسي!

مواجهة كانت ستفقد قيمتها

اقتراح جديد خرج به نادي برشلونة الإسباني على نظيره الأمريكي إنتر ميامي، ولكنه تم رفضه بسبب ليونيل ميسي.

برشلونة حاول إقناع النادي الذي يلعب له نجومه السابقين ميسي، سيرجيو بوسكيس، جوردي ألبا ولويس سواريز، بخوض مباراة ودية خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف القادم.

صحيفة "مودو ديبورتيفو" أكدت أن إنتر ميامي رفض هذه الفكرة لأنه سيكون منغمسًا في التحضير لبطولة كأس الرابطة التي سيدافع فيها عن لقبه الذي فاز به العام الماضي.

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سبب آخر لرفض هذه الفكرة هو أن المباراة المقترحة ستكون بعد أسابيع قليلة من إقامة بطولة كوبا أمريكا على الأراضي الأمريكية، لذلك من غير المرجح أن يظهر ميسي ويلعب المباراة الودية أمام برشلونة، مما سيفقد المواجهة قيمتها كثيرًا.

وعلى أي حال فإن برشلونة سيعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة في عام 2024، ولكن لم يتم تحديد المواعيد النهائية للجولة بسبب انطلاق اليورو وكوبا أمريكا وكذلك دورة الألعاب الأولمبية، لذلك سيتم تأجيل الجولة نوعًا ما وتقصير مدتها عن ما كانت عليه في 2023.