"إنتر ميامي لا يريد عودة ليونيل ميسي الآن!" .. جوردي ألبا يفاجئ الجميع

ماذا قال جوردي ألبا؟..

يبدو أن "مخاوف" نادي إنتر ميامي الأمريكي، بخوض منافسات الدوري المحلي، بدون الثنائي "الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والنجم الأوروجوياني لويس سواريز"، قد انتهت تمامًا.

ميسي وسواريز يشاركان - حاليًا - مع منتخبي الأرجنتين والأوروجواي على التوالي، في بطولة "كوبا أمريكا 2024"، في الوقت الذي لم تتوقف فيه منافسات الدوري المحلي في الولايات المتحدة.

وفي غياب هذا الثنائي.. حقق إنتر ميامي "3 انتصارات متتالية"، وسط تألق عدد من النجوم؛ على رأسهم الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا، الذي سجل هدفًا رائعًا في مباراة ناشفيل "الأخيرة".

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وعن ذلك.. كشف ألبا لـ"MLS Wrap-Up"، عن أن الجميع في نادي إنتر ميامي، لا يريد عودة ليونيل ميسي ولويس سواريز إلى الفريق، في الوقت الحالي.

الظهير الإسباني قال: "نفتقد ميسي وسواريز كثيرًا.. هما يؤديان بشكل جيد حقًا مع منتخبيهما، ونأمل أن يستمرا هناك لأطول فترة ممكنة"، مشددًا على أن فريقه أيضًا يقدّم مستويات رائعة، في غياب الثنائي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، قد يلعب ثلاث مباريات أخرى في مسابقة الدوري الأمريكي، بدون ميسي وسواريز.