إنتر ميامي يترنح دون ميسي .. ومخاوف بشأن غيابه عن المباراة الأهم في الموسم!

غياب ميسي يواصل تأثيره السلبي على إنتر ميامي..

يبدو أن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريق إنتر ميامي بسبب الإصابة سيكون له تأثير ممتد، وذلك بعدما تعادل الفريق أمام أورلاندو سيتي بهدف لكل منهما في مباراة الجولة 30 من الدوري الأمريكي "MLS".

التعادل كان محبطًا لآمال إنتر ميامي في التقدم نحو المراكز المؤهلة إلى المباريات الفاصلة في الدوري الأمريكي، حيث ارتفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز قبل الأخير من القسم الشرقي في "MLS"، وبفارق خمس نقاط ومباراتين أقل عن نيو يورك سيتي التاسع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى المباريات الفاصلة.

غياب ميسي عن إنتر ميامي قد يمتد إلى المباراة النهائية من كأس الولايات المتحدة المفتوحة، والتي تقام فجر الخميس القادم أمام هيوستن دينامو، مع سعي فريق ولاية فلوريدا إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه بعد الفوز ببطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي عن وضعية ميسي في تصريحات أدلى بها بعد مباراة أورلاندو سيتي، حيث قال في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الصعب للغاية تحديد نسبة معينة لاحتمالية عودة ميسي لأننا نسير يومًا بعد يوم".

وأضاف: "سنقيم حالته، أولًا سأستمع إلى ما يقوله لي وكيف يشعر، وعلينا أيضًا تقييم المخاطر المستقبلية".

وسافر إنتر ميامي إلى أورلاندو دون ميسي الذي يعاني من مشكلة عضلية، وجوردي ألبا الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ أيضًا، وسيرجيو بوسكيتس الذي أصيب بصداع نصفي.