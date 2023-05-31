إنتر ميامي وبرشلونة يدًا واحدة لحسم صفقة ليونيل ميسي!

خطة ثنائية من أجل انتقال ميسي إلى برشلونة

يرغب برشلونة في استعادة أسطورته ليونيل ميسي من جديد في سوق الانتقالات الصيفية، لكن لا يخفى على احد المشاكل المالية التي تحيط بالنادي وتكبله في سوق الانتقالات، لكن يبدو أن النادي وصل إلى حل حتى وإن كان ليس مثاليًا، ولن يضمن أن تكون أخر مباراة للأرجنتيني في مسيرته بقميص نادي أمجاده.

وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن برشلونة ونادي إنتر ميامي دخلا في مناقشات بشأن صفقة شراء وإعارة محتملة للأرجنتيني، وستشمل الصفقة توقيع نادي إنتر ميامي مع ميسي كلاعب حر هذا الصيف، ثم إعارته لبرشلونة لمدة 18 شهرًا، بعدها سيعود ميسي إلى إنتر ميامي ليخوض المتبقي من مسيرته الكروية.

وتشير التقارير إلى أن الميزة الرئيسية لهذه الخطوة هي أن ميسي سيتمكن من الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى حتى بطولة كوبا أمريكا 2024، قبل أن ينتقل إلى خوض تجربة في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "ليكيب" فإن انتقال ميسي إلى السعودية أمر وارد، خاصة مع رفع الهلال عرضه لمبلغ ضخم قدره 600 مليون يورو سنويًا للأرجنتيني، وهو ما يعادل ضعف راتب كريستيانو رونالدو مع النصر، وفي هذه المرحلة وكما تشير الصحيفة الفرنسية لم يتم التوصل لاتفاق مع أي طرف.

الفائز بكأس العالم 2022 يرغب في اتخاذ قراره بعد انتهاء الموسم مع باريس سان جيرمان، حيث ساهم ميسي في حسم لقب الدوري الفرنسي مع نادي العاصمة الفرنسية للمرة الثانية على التوالي في مباراة ستراسبورج في نهاية الأسبوع الماضي، وسيسعى للمشاركة في المباراة القادمة ضد كليرمونت فوت يوم السبت.