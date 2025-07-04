"سيكون الأمر كارثيًا" .. تحذيرات لإنتر ميامي من سيناريو رحيل ميسي عن الدوري الأمريكي!

هل يعيد حساباته بعد وداع كأس العالم "المُهين"؟

أثار النجم السابق للمنتخب الأمريكي ومحلل شبكة ESPN، هيركوليز جوميز، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته التي وصف فيها احتمالية رحيل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي عن الدوري الأمريكي بـ"انهيار بيت من ورق"، مؤكدًا أن مغادرة النجم الأرجنتيني ستكون ضربة قاصمة للمسابقة.

Getty Images Sport

ماذا قال جوميز؟

في حديثه عبر بودكاست Futbol Americas، قال جوميز: "لقد راهنتم بكل شيء على ميسي. جعلتموه الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري، منحتموه أسهمًا في اشتراكات التذاكر الموسمية، وملكية مستقبلية في إنتر ميامي. لقد جلبتموه كأنه مالك للنادي، ورحيله سيكون كارثيًا".

وأضاف أن هذه التكهنات قد تكون ورقة ضغط من ميسي لإجبار الدوري على تعديل قواعد الإنفاق وتسجيل اللاعبين، خصوصًا بعد الإقصاء المهين لفريقه أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.

وتابع: "ماذا لو كان ميسي يقول: (الأمر لا يتعلق بالمال فقط بالنسبة لي، لأن ما حققته في كأس العالم للأندية، وما مررت به لا يُرضيني. أريد الفوز، وأريد التأكد من أن وضعي الحالي ليس وضعًا يُشعرني بالسوء)".

ماذا قال كاسي كيلر؟

الحارس السابق للمنتخب الأمريكي كاسي كيلر، أشار إلى أن ميسي قد يشعر بأنه يستغل نفوذه في الدوري الأمريكي، وربما يفكر في الانتقال إلى دوري أكثر تنافسية لا يمنحه هذا القدر من السيطرة.

وأوضح: "ربما يشعر، بسبب قوته الكبيرة، أنه يستغلها. لو كان في مكان آخر لما استطاع الاستفادة منه لأنهم لم يمنحوه هذا الحق.



الصورة كاملة

تأتي هذه التكهنات بعد خروج إنتر ميامي من كأس العالم للأندية عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان (4-0)، ما أثار تساؤلات حول مستقبل ميسي، رغم أن النادي يؤكد ثقته في تمديد عقده الذي ينتهي نهاية عام 2025. وتشير تقارير إلى أن المفاوضات جارية بالفعل، وسط رغبة متبادلة بين الطرفين في الاستمرار.

ما التالي لإنتر ميامي؟

سيلتقي إنتر ميامي مع مونتريال غدًا السبت على ملعب سابوتو في كندا، في مواجهة مرتقبة ضمن الدوري الأمريكي.