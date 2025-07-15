هل يقبل "ليو" الانتقال إلى نادي طفولته؟

يعيش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لحظة مفصلية في مسيرته، مع اقتراب نهاية عقده مع إنتر ميامي في ديسمبر 2025، وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله.

ورغم وجود خيار تمديد لعام إضافي في عقده، فإن الغموض يحيط بقراره النهائي، خاصة مع اهتمام أندية من الدوري السعودي وإمكانية العودة إلى الأرجنتين.

ماذا حدث؟

في السعودية، يُقال إن النادي الأهلي يسعى بقوة للتعاقد مع ميسي، في محاولة لإعادة إحياء المنافسة التاريخية بينه وبين كريستيانو رونالدو، الذي جدد عقده مؤخرًا مع النصر حتى 2027.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميسي سبق وأن رفض عرضًا ضخمًا من الهلال في 2023، لكنه لم يُغلق الباب تمامًا أمام فكرة اللعب في المملكة، خصوصًا أنه سفير للسياحة السعودية منذ سنوات.

الحلم القديم

أما في الأرجنتين، فالحلم الرومانسي بعودته إلى نيويلز أولد بويز لا يزال حيًا، وبالفعل عبّر رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا في تصريحات لـ "TNT Sports"، عن أمله في رؤية ميسي يعود إلى وطنه، وقال: "آمل ذلك".

كما أن مدرب نيويلز، كريستيان فابياني، أبدى استعداده لاستقباله بعقد قصير لمدة 4 أشهر، هذا السيناريو اكتسب زخمًا بعد عودة أنخيل دي ماريا إلى روزاريو سنترال، ما فتح الباب أمام فكرة أن ميسي قد يسير على خطاه.

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إنتر ميامي صامد

رغم كل هذه التكهنات، فإن إنتر ميامي لا يزال واثقًا من قدرته على إقناع ميسي بالبقاء، فالنادي الأمريكي يعمل على تمديد عقده حتى 2026، ليكون جزءًا من افتتاح ملعب "ميامي فريدوم بارك" الجديد، ويقود الفريق في كأس العالم المقبلة.

ميسي نفسه يبدو مرتاحًا في فلوريدا، حيث يعيش حياة هادئة مع عائلته، ويحقق أرقامًا قياسية في الدوري الأمريكي، منها تسجيله هدفين في 5 مباريات متتالية.

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ما التالي لميسي؟

يستعد ميسي مع فريقه إنتر ميامي لمواجهة سينسيناتي، صباح الخميس المقبل على ملعب "تي كيو إل"، ضمن منافسات الدوري الأمريكي 2025.

ويسعى إنتر ميامي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي منذ عودته للمنافسات المحلية، بعدما ودع كأس العالم للأندية من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان.