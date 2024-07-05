"إنتر وبرشلونة لن يقدرا على شرط مانشستر سيتي" .. ثنائي سعودي يتسابق من أجل ضم كانسيلو!

الكشف عن الأندية السعودية التي ترغب في ضم كانسيلو..

"لن تتمكن سوى الأندية السعودية من الوصول إليه"، هكذا تداول الإعلام العالمي موقف مانشستر سيتي من ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو، العائد من الإعارة في صفوف برشلونة الإسباني، والعرض المالي الذي تنتظره إدارة النادي الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن هوية الأندية السعودية، التي ترغب في التعاقد مع جواو كانسيلو، وهما (الأهلي والاتفاق)، واللذين بدءا في اتخاذ خطوات للظفر بتوقيع الظهير البرتغالي.

وتمثل عودة كانسيلو (30 عامًا) أحد الملفات المفتوحة في نادي برشلونة، والذي يأمل في تجديد إعارة اللاعب لموسم آخر، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة مانشستر سيتي، التي تملك حقوقه، في بيع عقده بشكل نهائي، ما يُصعب من مهمة بقائه مع العملاق الكتالوني في الموسم الجديد.

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وكانت إدارة نادي إنتر، بطل الدوري الإيطالي، قد خرجت بفكرة مجنونة استمرت لساعات فقط، بالدخول في سباق كانسيلو، من أجل تعويض إصابة الكندي تاجون بوكانان، إلا أن الفكرة لم تستمر كثيرًا، نظرًا للمقابل المادي الكبير للصفقة.

ونوه التقرير بأن مانشستر سيتي يتوقع الحصول على مبلغ يتراوح بين 25-30 مليون يورو، مقابل بيع عقد كانسيلو، ولن تتمكن سوى الأندية السعودية من الوصول إلى هذه المبالغ.

ويرتبط جواو كانسيلو بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، فيما يتواجد اللاعب في قائمة البرتغال، التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وفي موسم إعارته إلى برشلونة، كان كانسيلو أحد الأعمدة الأساسية في قائمة المدرب تشافي هيرنانديز، حيث خاض 42 مباراة في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.