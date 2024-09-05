بعد مباراة مع أنصار ميلان .. مقتل أحد قادة أولتراس إنتر على يد زميله في الحركة!

ليست واقعة العنف الأولى من نوعها

صدمة هائلة تعرضت لها حركة "أولتراس" نادي إنتر الإيطالي، بعد مقتل أحد أبرز شخصياتها في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، ويبدو أن صديقه هو من ارتكب الجريمة.

وقالت وكالة أنباء "أنسا" إن الحادثة وقعت صباح اليوم، بمقتل أنطونيو بيلوكو على يد زميله وصديقه أندريا بيريتا بسكين في الحلق.

وأشارت إلى أن الثنائي ربطتهما علاقة صداقة قوية، وكان يلعبان كرة القدم الخماسية الليلة الماضية مع بعض أنصار الغريم التقليدي ميلان، ولكن بعدها دخل كل منهما في شجار عنيف.

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ويُقال إن بيلوكو أطلق النار على بيريتا في ساقه من مسافة قريبة عندما كانا جالسين داخل سيارة، مما دفع الأخير للرد بسكين قاتل في الحلق.

وكان بيلوكو يبلغ من العمر 36 عامًا وقضى بعض الوقت في السجن وله صلة بإحدى الجرائم المعروفة التابعة لمنظمة "ندرانجيتا كالابريا" الإيطالية، بينما يعتبر بيريتا جزءًا من مجموعة إنتر كورفا نورد لسنوات عديدة وربطته صداقة قوية مع الضحية.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث عنف لمجموعة أولتراس إنتر، ففي عام 2022 قامت الحركة بإجبار المشجعين العاديين على الخروج من مقاعدهم أثناء إحدى المباريات، وذلك لتكريم أحد قادتهم الذي أصيب برصاصة في حادث متعلق بالمخدرات.