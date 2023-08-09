"إما الآن أو لا للأبد!".. برناردو يمنح برشلونة مهلة نهائية لضمه من مانشستر سيتي

الدولي البرتغالي يدرك جيدًا صعوبة موقف برشلونة

أعطى البرتغالي برناردو سيلفا مهلة لنادي برشلونة كي ينجز كل الأمور المتعلقة بالتوقيع معه، وبعد انتهاء هذه المهلة سيعتبر الدولي البرتغالي كل ما يتعلق بهذه الصفقة منتهيًا.

هذه المهلة مدتها أسبوع وفقًا لصحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، وبعد انتهائها سيقبل البرتغالي على الأرجح اقتراح تجديد العقد المقدم من فريق مانشستر سيتي.

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الطريقة الوحيدة التي يستطيع برشلونة أن يبرم بها صفقة كبرى بحجم برناردو سيلفا هي إتمام عملية بيع كبيرة، وربما تكون عمليتين، بأكثر مما يمكن جنيه من صفقتي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان وفرانك كيسييه إلى الأهلي السعودي مجتمعتين.

سيتي بدوره يتحرك بهدوء في هذا الملف، لأنه يدرك أن برشلونة لن يدفع بسهولة مبلغ 65 مليون يورو المطلوبة من فريق مدينة مانشستر لترك البرتغالي الأعسر.