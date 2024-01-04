إما الاتفاق أو دوري يلو .. نجم جديد في الهلال يقترب من الرحيل!

لاعب آخر في الهلال غير سلمان الفرج سيرحل

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تحاول إدارة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إجراء بعد التعديلات البسيطة في الفريق، وذلك برحيل عدد قليل من اللاعبين، والتعاقد مع بدلاء لهم، ليقترب أحد النجوم المحليين من الرحيل.

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وكشف الإعلامي حمد الصويلحي عبر برنامج "دورينا غير" عن أن ناديي الاتفاق والقادسية الذي يلعب في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، يُريدان التعاقد مع مصعب الجوير لاعب وسط الهلال في يناير الجاري.

وقال الصويلحي: "من الممكن أن تجدد إدارة الهلال عقد مصعب الجوير، ثم تقوم بإعارته حتى نهاية الموسم الجاري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وعن مصير سلمان الفرج، شدد حمد الصويلحي على أن سلمان الفرج لم ينظر إلى عرض نادي الاتفاق، لأن لديه الرغبة في البقاء مع الهلال خلال الفترة الحالية.

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وارتبط سلمان الفرج بنادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل دخوله في صدام مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس، على الرغم من انتهاء الأزمة بينهما.

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