إلى مصر أو السعودية .. خطوة مفاجئة من يزن النعيمات تمهيدًا للرحيل عن الدوري القطري

النجم الأردني خطف الأضواء مؤخرًا

كشف موقع "Winwin" القطري عن خطوة مفاجئة من جانب يزن نعيمات تجاه ناديه الأهلي القطري تُمهد لانتقاله إلى فريق آخر.

النعيمات تألق مع المنتخب الأردني في النسخة الأخيرة من كأس آسيا، وقد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الأهلي المصري وكذلك عدد من أندية دوري روشن السعودي.

النادي القطري أكد عبر بيان رسمي تمسكه بمهاجمه وأغلق الباب في وجه جميع المهتمين به، لكن موقع "Winwin" أوضح أن اللاعب قام مؤخرًا بفسخ عقده مع ناديه بدفع قيمة الشرط الجزائي.

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وأفاد الموقع أن مستقبل النعيمات لم يتضح بعد، خاصة في ظل ارتباطه باللعب في مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن المرجح انتقاله لأحد أندية دوري روشن.

يُشار إلى أن صاحب الـ25 عامًا لعب 19 مباراة مع الأهلي في الموسم المنقضي، سجل هلالها 7 أهداف وصنع 7 أخرى، وقد لعب دورًا بارزًا في وصول الأردن لنهائي كأس آسيا 2023 والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.