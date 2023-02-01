إلى ربع النهائي .. الأهلي يُمتع وينتصر على أوكلاند سيتي في مونديال الأندية

الأهلي ينتصر على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في الدور الأول، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

الأهلي تأهل إلى ربع النهائي، ليواجه سياتل ساوندرز الأمريكي مساء يوم السبت المقبل، بينما اكتفى فريق أوكلاند سيتي بالمركز السابع والأخير بالمونديال.

تقدم حسين الشحات بالهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة 45 من زمن المباراة، وقبل نهاية الشوط الأول، عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء أسكنت الشباك.

وتمكن محمد شريف من إحراز الهدف الثاني لفريق النادي الأهلي، بالدقيقة 56 من عمر اللقاء، بعد انفراد تام بحارس أوكلاند سيتي، ليسددها في الشباك بكل سهولة.

واختتم بيرسي تاو أهداف المباراة بالدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد جملة رائعة بينه وبين محمود كهربا، ليضعه أمام المرمى ويسددها ويُحرز الهدف الثالث.