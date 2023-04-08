إلى جماهير باريس .. ستبكون على يوم رحيل ميسي، وماذا منحكم مبابي ضد نيس؟!

النجم الأرجنتيني قاد باريس سان جيرمان للعودة إلى طريق الانتصارات بينما مبابي وقف متفرجًا.

في الأسابيع الماضية كانت جماهير باريس سان جيرمان توجه صافرتها فقط تجاه ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق بالرغم من أن الأرجنتيني لم يقصر في تقديم كل ما لديه في الكثير من الأحيان.

على سبيل المثال لا الحصر ففي الهزيمة الأخيرة أمام ليون بهدف نظيف صنع ميسي عدة فرص للفتى المدلل لجماهير الفريق الباريسي كيليان مبابي، لكن الأخير أهدرها برعونة فتلقى ميسي الصافرات.

مثال آخر على قيمة ميسي وظلم جماهير باريس سان جيرمان له يتجلى في مواجهة نيس التي انتهت بفوز النادي العاصمي بهدفين نظيفين ساهم فيهما ميسي بشكل واضح!

جماهير باريس سان جيرمان والبكاء على ميسي

بكل وضوح يوم أن يرحل ميسي عن باريس سان جيرمان لن تبكي جماهير باريس سان جيرمان بنفس الطريقة التي بكت بها جماهير برشلونة بشكل فوري.

ربما سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تستطيع الجماهير استيعاب الفارق الذي يصنعه بطل العالم معهم منذ أو وطأت قدماه العاصمة الفرنسية.

ماذا قدم ميسي أمام نيس؟

النجم الأرجنتيني الذي شارك أساسيًا ولمدة 90 دقيقة سجل الهدف الأول وصنع الثاني وكان له تسديدتان على المرمى ومراوغة واحدة صحيحة من أصل ثلاثة.

ميسي لمس الكرة 87 مرة بواقع حوالي مرة كل دقيقة، وقدم 60 تمريرة صحيحة من أصل 71 بنسبة دقة تصل إلى 85% وكان منهم ثلاث تمريرات بفرص خطيرة، كما فقد الكرة 19 مرة.

ماذا قدم كيليان مبابي أمام نيس؟

النجم الفرنسي كان سلبيًا بشكل غير معتاد، حيث لعب لمدة 90 دقيقة كاملة دون أن يسدد ولو كرة واحدة على المرمى.

مبابي لم يسدد داخل أو خارج المرمى وتسديدته الوحيدة نجح الدفاع في إبعادها قبل أن تشكل خطورة، ونجح في المرور بالكرة مرتين من الدفاع من أصل أربع محاولات للمراوغة.

وكان للفرنسي تمريرتين خطيرتين من أصل 48 تمريرة صحيحة له حيث حاول التمرير في 55 بمناسبة بنسبة نجاح 87%، كما خسر الكرة 16 مرة ووقع في فخ التسلل مرتين.