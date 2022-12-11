"إلى أين تنظر يا أحمق" .. زوجة ميسي وشقيقه يحتفلان بغضب ليونيل!

زوجتك هي أقرب الناس لك حقًا!

كشفت عدسات المصورين عن موقف طريف للغاية بين أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي وشقيقه بعد مواجهة الأرجنتين أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم.

الصور التي انتشرت أظهرت الثنائي رفقة العائلة وهم يخرجون من ملعب المباراة، عقب الفوز التاريخي للتانجو بركلات الترجيح وهم يشاهدان شيئًا عبر الهاتف.

واتضح لاحقًا أنهما كانا يشاهدان ليونيل ميسي نفسه وهو يقوم بتوجيه السباب للاعب منتخب هولندا فاوت فيخورست الذي استفزه خلال المباراة.

ظهر ذلك من تكرارهما لنفس الكلمات التي قالها ميسي للمهاجم الهولندي، حيث كان قد نظر له وقال: "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق، اذهب"، كررا تلك الكلمات وضحكا.

جدير بالذكر أن الفائز من المواجهة بين الأرجنتين وكرواتيا سيلعب أمام الفائز من مباراة فرنسا والمغرب في اللقاء النهائي.