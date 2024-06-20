"إلى أين تنظرين؟" .. تعليق صادم من شفاينشتايجر يورطه مع زوجته بسبب جورجينا!

موقف محرج عبر التلفزيون بسبب جورجينا

وضع باستيان شفاينشتايجر نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق، في موقف محرج مع زوجته نجمة التنس آنا إيفانوفيتش، بسبب تعليق صادم بشأن جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

وخلال حديث عبر قناة ARD التلفزيونية الألمانية، تم عرض فيديو لجورجينا وهي تحتفل بذكرى ميلاد كريستيانو جونيور، حيث قامت باحتضانه وهي ترتدي قميصًا أخضر قصيرًا، وسروالًا رياضيًا أزرقًا، بينما كان يرتدي نجل رونالدو قميص منتخب ألمانيا الجديد.

وأثناء مشاهدة باستيان الفيديو قال للمذيعة إستر سيدلاركزيك: "هناك شيء ما يحدث معهما"، لترد المذيعة: "ماذا يخبرنا ذلك الآن؟"، قبل أن يرد شفاينشتايجر قائلًا: "أين تنظرين؟".

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وسرعان ما استدركت سيدلاكزيك بأن شفاينشتايجر يضع عينيه على شيء آخر غير الهدايا المقدمة، حيث قالت له: "أوه باستي على قميص منتخب ألمانيا".

ما حدث وضع النجم الألماني في موقف محرج مع زوجته إيفانوفيتش التي كانت أفضل لاعبة تنس في العالم، حيث يتزوجان منذ حوالي 8 سنوات ولديهما 3 أطفال، بسبب تعليقه على صديقة رونالدو.