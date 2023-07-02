إلى الولايات المتحدة .. سيرخيو راموس يواصل ملاحقة ليونيل ميسي!

سيرخيو راموس يقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي..

يبدو أن مسيرة الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس ستسير جنبًا إلى جنب حاليًا، بعد سنوات من العداوة بينهما في برشلونة وريال مدريد تحولت إلى صداقة بعدما تشاركا غرفة ملابس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لموسمين.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يجري محادثات حاليًا مع راموس في محاولة لجلبه إلى الفريق ليلعب إلى جوار ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

الصحيفة الإسبانية ذكرت أن إنتر ميامي يخوض مفاوضات متقدمة جدًا مع جوردي ألبا ظهير برشلونة السابق، الذي أنهى عقده بالتراضي مع النادي الكتالوني.

راموس أراد الاستمرار في باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي اختار عدم تقديم عقد جديد له، ليرتبط بعدها قائد ريال مدريد السابق بالانتقال إلى الدوري السعودي، لكن يبدو أنه مستعد للانضمام إلى إنتر ميامي، المملوك جزئيًا إلى ديفيد بيكهام زميله السابق في ريال مدريد.

ويسعى إنتر ميامي، الذي يحتل المركز الأخير في دوري القسم الشرقي من الدوري الأمريكي، إلى جلب لاعبين أصحاب خبرة وقيادة لصفوفه لتغيير حظوظه فيما تبقى من الموسم، وبالتأكيد فإن ميسي وراموس وبوسكيتس سيساعدون النادي لتحقيق ذلك.