إلى الرياض معًا؟ بوسكيتس يفجر مفاجأة في حفل وداع جوردي ألبا

بوسكيتس يثير التكهنات حول مستقبله هو وألبا بتصريح مثير

ألمح سيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة السابق عن مصيره هو وجوردي ألبا، خلال حفل الوداع الذي نظمها النادي الإسباني لألبا مساء اليوم الخميس.

وقرر ألبا الرحيل عن برشلونة بنهاية هذا الموسم، بعد 11 عامًا داخل جدران الكامب نو، مثل سيرجيو بوسكيتس الذي أعلن رحيله أيضًا بنهاية هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة " موندو ديبورتيفو" شهد حفل الوداع حضور العديد من اللاعبين السابقين والمدربين من داخل برشلونة وخارجها، وقدموا رسائل عاطفية ورائعة لجوردي الذي شكرهم على مشاعرهم الكبيرة.

وعلق سيرجيو بوسكيتس، على رحيل ألبا قائلًا: "إنه تكريم مستحق بعد سنوات عديدة أحبك كثيرًا وأتمنى لك كل التوفيق ".

وأعطى بوسكيتس تلميحًا حول مستقبله هو وألبا قائلًا: "في برشلونة سيفتقدونه لكنني سأراه بشكل يومي".

ويرتبط نجمي برشلونة السابقين بالانتقال إلى الدوري السعودي بالموسم القادم، حيث أشارت التقارير إلى اهتمام نادي النصر بضم بوسكيتس، ورغبة نادي الهلال في التعاقد مع ألبا.

جدير بالذكر أن مدينة الرياض تضم فريقي النصر والهلال، مما يؤكد بشكل كبير صحة التقارير.