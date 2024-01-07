"إلى الدوري الإنجليزي".. مبابي يصفع "الخد الثاني" لريال مدريد!

النجم الفرنسي غير معجب بموقف الميرنجي!

يبدو أن كيليان مبابي سيسلك طريقًا مختلفًا بشأن مستقبله في الموسم المقبل، علمًا بأن عقده مع باريس سان جيرمان سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا.

وكشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أن كيليان مبابي غير معجب بمحاولات ريال مدريد التعاقد معه بشكل مجاني، مشيرة إلى أنه "يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضافت: "مبابي غير معجب بموقف النادي الإسباني الذي يرغب في حسم الصفقة خلال منتصف يناير الجاري، وذلك بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الريال هو المرشح الأبرز للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي، لكن يبدو أن الأمر بات صعبا، بعدما كشفت تقارير صحفية أن "الميرنجي خفض العرض المالي الذي قدمه لمبابي في 2022 (لكنه رفضه وفضل التجديد لباريس)".

وختمت "تايمز": "مبابي سيعمل على استكشاف المزيد من الخيارات قبل أن يحسم مستقبله، والتي من ضمنها الانتقال إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ليفربول".