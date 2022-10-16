"إلى الدوري الأوروبي" و"لا ترحل" .. جمهور ريال مدريد يسخر من برشلونة وتشافي

جماهير ريال مدريد عبرت عن سعادته بالفوز في الكلاسيكو أمام برشلونة بالسخرية من تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا".

سخر جمهور نادي ريال مدريد من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بعد فوز النادي الملكي على "البلوجرانا" في الكلاسيكو.

ريال مدريد نجح في الفوز على برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت عصر الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة الجولة 11 من الدوري الإسباني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن قيام ريال مدريد في الدقائق الأخيرة وبعد تسجيل الهدف الثالث الذي ضمن فوز فريقها بإطلاق هتافات ساخرة استهدفت تشافي.

جمهور ريال مدريد كان له دور في توقف اللعب لمنح ركلة جزاء في الدقيقة 90 إلى البرازيلي رودريجو، والتي سجلها اللاعب الشاب بنفسه، حيث هتف الجمهور بشدة مطالبًا الحكم بمراجعة اللعبة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد.

وبعد تسجيل الهدف، قامت جماهير ريال مدريد بالسخرية من تشافي عبر إطلاق هتاف: "لا ترحل"، لمطالبته بالاستمرار مع برشلونة لأطول وقت ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، سخر جمهور ريال مدريد من وضع برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يعاني النادي الكتالوني في دور المجموعات.

وخلال مباراة الكلاسيكو بالكامل تقريبًا، هتفت جماهير ريال مدريد: "إلى الدوري الأوروبي" للسخرية من برشلونة ووضع الضغط على لاعبيه أكثر.

برشلونة مهدد بعدم التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته، التي تضم بايرن ميونخ الألماني، وإنتر الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

برشلونة يحتاج إلى معجزة حقيقية من أجل التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، وهو ما استغلته جماهير ريال مدريد بالشكل الأمثل خلال الكلاسيكو للسخرية من "البلوجرانا".