إلكترونيك آرتس تُطلق أول بطولاتها في الشرق الأوسط اليوم

احتفالًا بشهر رمضان

أعلنت إلكترونيك آرتس اليوم عن إطلاق أولى بطولاتها على الإطلاق في الشرق الأوسط، بطولة EA SPORTS FC™ الرمضانية، والمُنظمة من قبل Zawaya Gaming، للاحتفال بالشهر الفضيل.

تم تصميم هذه البطولة للتفاعل مع اللاعبين ومحبي السلسلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدعمها كل من شركة بيبسي والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ستتضمن بطولة EA SPORTS FC™ الرمضانية جزئين مثيرين: جزء لـ EA SPORTS FC™ 24 على جهاز PlayStation 5، والأخرى لـ EA SPORTS FC™ على أجهزة الجوال.

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وسيتأهل 16 لاعبًا للتنافس في النهائيات، وسيتم دعوة اللاعبين ليُكَوِّنوا فرق ثنائية مع رياضيين معروفين وصانعي محتوى والمشاركة في النهائيات بنمط 2 ضد 2 في كل من EA SPORTS FC™ 24 و EA SPORTS FC™على الجوال.

المشاركة لنسخة PlayStation 5 من البطولة مفتوحة لدول الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بينما المشاركة مفتوحة لبطولة الجوال للمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر، والجزائر، والمغرب، وإندونيسيا.

بطولة EA SPORTS FC™ الرمضانية تُعد احتفالية بشهر رمضان الفضيل وتهدف إلى توحيد اللاعبين ومحبي اللعبة من خلال حملة تفاعلية.

سيتلقى الفائزين المؤهلين دعوات حصرية لحضور النهائيات واللعب جنبًا إلى جنب مع رياضيين مشهورين وصناع محتوى للعبة EA SPORTS FC™ في معركة للفوز بلقب أبطال أول بطولة EA SPORTS FC™ رمضانية.