بحوزته 60 كيلوجرامًا من المخدرات.. القبض على لاعب آرسنال السابق!

لاعب اختفت عنه الأضواء.. فحدث ما لا يحمد عقباه!

الكثير من لاعبي كرة القدم الذين تجافيهم الأضواء بعد فترة من النجومية، يتجهون إلى أشياء سيئة للغاية، تصبح مفاجآت صادمة للجماهير.

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من هؤلاء، اللاعب الإنجليزي جاي إيمانويل توماس، اللاعب الذي مثل آرسنال، ومنتخبات إنجلترا للفئات السنية الأدنى وكان لاعبًا جيدًا للغاية.

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لكن سرعان ما تدهورت مسيرته، وبالكاد مكث موسمًا في فريق واحد، قبل أن يستقر به المقام في فريق جرينوك مورتون الاسكتلندي.

إلا أن الأمور السيئة لم تقف عند هذا الحد، فقد تم إلقاء القبض على اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا وبحوزته 60 كيلوجرامًا من مخدر القنب وهو يحوزه بشكل غير قانوني.

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قيمة المواد التي أثبتت شرطة جوروك في اسكنلندا حيازة لاعب آرسنال الأسبق لها، تصل إلى حدود 600 ألف جنيه إسترليني، أي ما يصل إلى أكثر من 700 ألف يورو.