"إلغاء هدف من ركلة جزاء".. تقنية الفيديو تتورط في "فضيحة" بالبوندسليجا!

حقق بوروسيا دورتموند الفوز على مونشنجلادباخ، بهدفين مقابل هدف مساء اليوم السبت، على ملعب بروسيا بارك، ضمن الجولة 29 من الدوري الألماني الممتاز.
وأحرز ثنائية دورتموند اللاعب مارسيل سابيتزر في الدقيقتين 22 و28 (ركلة جزاء)، قبل يحرز ماكسيمليان فوبر هدف تقليص الفارق لمونشنغلادياخ في الدقيقة 36.اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
وشهدت المباراة حدثًا غير مسبوق في الدقيقة 49، حين سجل سابيتزر هدفًا ثالثًا لصالح دورتموند من ركلة جزاء (3-1)، قبل أن يعود حكم الفيديو ويتدخل لإلغاء ركلة الجزاء.
وبعد تدخل غرفة تقنية الفيديو، عاد الحكم وألغى ركلة الجزاء، لعدم وجود خطأ من الحارس جوناس أوملين ضد كريم أديمي، ليعيد النتيجة إلى 2-1، قبل أن يتعرض أديمي للطرد في الدقيقة 55.
وأثار القرار استياء جماهير دورتموند، حتى أن الحساب الرسمي للنادي نشر صورة ساخرة (من قرار الحكم) على منصة إكس.