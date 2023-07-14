الأهلي لن يواجه الاتحاد في الجولة الأولى .. قرار سعودي مفاجئ!

قرار مفاجئ قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد!

تستعد الرابطة السعودية المحترفة، للإعلان عن قرار رسمي مفاجئ لناديي الاتحاد والأهلي، خلال الساعات القليلة القادمة؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الأهلي عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد موسم رياضي واحد فقط، قضاه الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة "الدرجة الأولى"، وذلك عقب هبوطه التاريخي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، سيتم إلغاء ديربي جدة الكبير بين الاتحاد والأهلي، من الجولة الأولى بمسابقة دوري روشن السعودي، الموسم الرياضي القادم.

وكشفت الصحيفة، عن أن الأهلي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، لن يقابل الاتحاد بطل النسخة الماضية، أو وصيفه النصر، أو حتى صاحبي المركزين الثالث والرابع، في الجولة الأولى.

وأشارت إلى أن العميد الاتحادي، من المقرر أن يواجه الرائد، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن 2023-2024؛ وفقًا للجدول الذي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، اليوم الجمعة أو غدًا السبت.

جدير بالذكر أن لوائح الرابطة السعودية المحترفة، كانت تنص على أن تشمل مباريات الجولة الأولى؛ مواجهة بين بطل دوري المحترفين "أولًا" أو أحد أندية المربع الذهبي "على الأقل"، مع حامل لقب دوري يلو.