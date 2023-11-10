بعد إقالته من الاتحاد .. نصيحة إلى الأهلي بـ"التعاقد" مع نونو سانتو

هل من الممكن أن يستجيب الأهلي ويتعاقد مع نونو سانتو؟

SHAHID

بات مستقبل المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، محل جدل كبير؛ بعد التعادل المفاجئ مع ضمك.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي فرط في التقدم بهدفين؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام ضمك، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وتبحث الإدارة الأهلاوية "حاليًا"، مصير يايسله، قبل اتخاذ القرار النهائي؛ سواء باستمراره في منصبه، أو إقالته والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وفي هذا السياق.. قدّم الناقد الرياضي حاتم خيمي، نصيحة إلى الأهلي؛ بشأن المدير الفني الجديد، الذي يجب التعاقد معه، في حال الاستقرار على إقالة المدرب الألماني.

ونصح خيمي في تصريحات مع برنامج "كورة"، مسؤولي النادي الأهلي، بـ"التعاقد" مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد "المقال".

واعتبر الناقد الرياضي، أن سانتو هو الأنسب لقيادة قلعة الراقي؛ بسبب امتلاكه نظام لعب واضح ومميز، وقدراته على تطوير خط دفاع الفريق "المتهالك".

جدير بالذكر أن الاتحاد، أعلن مساء يوم الثلاثاء الماضي، إقالة سانتو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أن قاده للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، الموسم الرياضي الماضي.

SHAHID