إقالة يايسله؟ .. الأهلي يقدم أعلى عرض في التاريخ لهذا المدرب بعد أزمة "خيانة الوطن"!

تطورات مثيرة وغير متوقعة داخل النادي الأهلي

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يبدو أن النادي الأهلي السعودي، يفكر جديًا في "إقالة" الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ على الرغم من مرور 5 جولات فقط، على مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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الأهلي تعاقد مع يايسله، في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق، لتحقيق 4 انتصارات متتالية في بداية الدوري، قبل السقوط الكبير أمام الفتح، بخمسة أهداف مقابل واحد.

ومنذ هذه الهزيمة.. وتسريبات إعلامية تؤكد على عدم ارتياح بعض محترفي قلعة الراقي، وعلى رأسهم الساحر الجزائري رياض محرز، بالعمل مع المدير الفني الألماني.

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وبالتزامن مع هذه التسريبات - غير المؤكدة -، نقل موقع "كووورة"، عن وكالة الأنباء الألمانية، تقديم الإدارة الأهلاوية، عرضًا رسميًا إلى المدير الفني الجزائري جمال بلماضي.

وأراد مسؤولو الأهلي، استغلال الأجواء المتوترة للمدرب، مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم؛ من أجل التعاقد معه بشكل رسمي، بدلًا من يايسله.

ولإقناعه بقبول العرض.. قدّم الأهلي، أعلى عقد في التاريخ لمدرب عربي؛ إلا أن جمال بلماضي "رفض"، مفضلًا الاستمرار مع المنتخب الجزائري، خلال الفترة القادمة.

وأثار بلماضي، الجدل في الساعات القليلة الماضية؛ عندما صرح بعد فوز الجزائر الودي، على السنغال؛ قائلًا: "هناك خائن داخل المنتخب؛ يقوم بتسريب تشكيل المباريات".

واعتبر جمال بلماضي، أن هذا التصرف؛ لا يضر بمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم فقط، وإنما هو بمثابة خيانة للوطن والشعب؛ على حسب قوله.

جدير بالذكر أن المدير الفني البالغ من العمر 47 سنة، يقود منتخب الجزائر منذ أغسطس 2018، متوجًا معه بكأس أمم إفريقيا.

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