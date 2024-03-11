"إقالة أم استقالة؟" .. أول رد من لويس كاسترو بعد كارثة النصر الآسيوية

لعنة النصر الآسيوية تتواصل..

علق البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على إمكانية "إقالته" من منصبه؛ بعد توديع دوري أبطال آسيا 2023-2024، بشكل رسمي.

النصر ودع دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي؛ بعد الخسارة (1-3) أمام العين الإماراتي بـ"ضربات الجزاء"، عقب التعادل بأربعة أهداف لمثلهم في نتيجة الذهاب والإياب.

وعن ذلك يقول كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الإياب: "أتواجد في النصر من أجل العمل وتطوير اللاعبين وبناء فريق للمستقبل؛ وليس من أجل النتائج فقط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعرب المدير الفني البرتغالي، عن رضاه التام عن عمله داخل قلعة العالمي، معتبرًا أن نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ سيأكدون هذا الأمر للإعلاميين، إذا تم سؤالهم عن ذلك.

وشدد لويس كاسترو، على أنه طوال مسيرته التدريبية التي تمتد لـ27 سنة، لم تتم إقالته أو يقدم هو استقالته من أي فريق؛ لأن من يعمل معه يعرف كم هو مجتهد.

وفي النهاية.. وجّه كاسترو، رسالة حاسمة للجميع؛ بالقول: "لا أخاف من الإقالة.. أكثر ما يحزنني اليوم؛ هو عدم إسعاد جماهير النصر، بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا".