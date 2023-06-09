إغراءات كريستيانو رونالدو أم صداقة ليونيل ميسي؟ .. بوسكيتس يفاجئ الهلال والنصر بيوم الحسم

بعد الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني.. سيرجيو بوسكيتس إلى أين؟!

ساعات قليلة ويعلن النجم الإسباني الكبير سيرجيو بوسكيتس، عن ناديه الجديد؛ وذلك بعد أن رحل بشكل رسمي، عن العملاق الإسباني برشلونة.

بوسكيتس البالغ من العمر 34 سنة، أعلن الرحيل عن برشلونة، في صيف العام الحالي؛ بعد 15 سنة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ دون أن يحدد وجهته حتى الآن.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن أن النجم الإسباني، سيعلن عن ناديه الجديد، في الساعات الأخيرة من مساء اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بوسكيتس، سينضم إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، أو سينتقل إلى المملكة العربية السعودية، لارتداء قميص الهلال أو النصر.

وأكدت على أن عائلة بوسكيتس، تميل إلى العيش في الولايات المتحدة الأمريكية؛ كما أن خيار إنتر ميامي، أصبح أقوى بالنسبة للاعب، بعد تعاقد النادي، مع "صديقه المقرب" الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وأضافت الصحيفة: "لكن.. بما أن اللاعب في نهاية مسيرته الكروية؛ فإن الراتب السنوي الضخم الذي سيحصل عليه من السعودية، قد يجعله يفضل الانتقال إلى الهلال أو النصر".

وشددت الصحيفة، على أن دوري روشن السعودي للمحترفين، أصبح يجذب كبار النجوم العالميين؛ بعد تعاقد النصر، مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".