بعد إعلانه المثير .. نجم النصر السابق يحذر من التعاقد مع جوزيه مورينيو

هل يقود مورينيو النصر خلفًا للويس كاسترو؟ هناك من يعارض تلك الخطوة!

SHAHID

رغم كم الأحداث الرياضية المهمة في السعودية خلال الفترة الحالية إلا أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يفرض نفسه على الساحة بقوة، تحت عنوان "من سيقود سبيشال وان؟!".

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البرتغالي موجود في السعودية حاليًا في ظل مشاركته أول أمس الجمعة، في تحليل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقام في الرياض لأول مرة برعاية هيئة الترفيه.

لكن الجدل زاد بعدما ظهر في فيديو منتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلًا: "سلام، أنا جوزيه مورينيو (ذا سبيشال وان)، سأشارككم لوني المفضل في السعودية قريبًا".

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هذا الإعلان فسره الكثيرون بأنه سيتولى قيادة أحد أندية دوري روشن قريبًا، وهو ما دفع فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، لتحذير إدارة ناديه..

الهريفي يراهن على عدم نجاح مورينيو في مهمته مع العالمي، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "حتى وإن مسك النصر، أقسم بالله العظيم أنه لن ينجح حتى يكون هناك فكر محلي يساعده (المدير الفني يجب أن يكون محلي)!!".

وأضاف: "متى نعي ذلك؟، كرة القدم رؤى ومنظومة وعمل تراكمي سابق، كم مدرب غيرناهم في الأربع سنوات الماضية؟ 6-7 ولم نحقق شيئًا، اصحوا كفاية يا نصراويين!".

يذكر أن النصر يعاني من تراجع في الفترة الأخيرة، إذ لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات له؛ فتعادل أمام الحزم وخسر أمام الرائد في الجولتين 22 و23 من دوري روشن، وهُزم أمام العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وبحسب مصادرنا فإن إدارة النادي منحت المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو فرصة أخيرة أمام العين في إياب ربع النهائي الآسيوي، المقرر إقامته غدًا الإثنين، فإما الانتصار والتأهل أو إقالته.

SHAHID