إعلان عبر الإنترنت .. بلجيكا تستخدم فكرة غريبة للبحث عن مدرب!

أسلوب مبتكر للبحث عن خليفة مارتينيز

قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم التخلي عن الطرق التقليدية للتعاقد مع مدرب جديد، ليبحث عن خليفة المدرب روبيرتو مارتينيز عبر الإنترنت.

بلجيكا تعرضت لصدمة هائلة في كأس العالم قطر 2022، بالخروج من دور المجموعات للبطولة بالتعادل مع كرواتيا والخسارة من المغرب والفوز على كندا.

وبعد هذه الضربة الهائلة قرر مارتينيز التخلي عن منصبه كمدرب لبلجيكا بعد 6 سنوات بهذه الوظيفة، ليعتمد بعدها الاتحاد البلجيكي على إعلان عبر شبكة الإنترنت للبحث عن مدرب جديد.

وجاء نص الإعلان المثير للجدل كالتالي:"يبحث الاتحاد الملكي البلجيكي عن مدرب وطني بدوام كامل يعرف كيفية تحقيق الانتصارات، ويجب أن يتمتع بالطموح والخبرة الدولية على أعلى مستوى، وكذلك المعرفة التكتيكية لكرة القدم والمهارات الشخصية اللازمة".

وأضاف الاتحاد في إعلانه:"نحن نبحث عن فائز متسلسل له خبرة في إدارة أفضل اللاعبين، ويجيد التركيز على تكوين مجموعة متماسكة وكيفية دمج اللاعبين الشباب واستغلال قدراتهم، ونبحث أيضًا عن خبير تكتيكي يدعم اختياراته بالبيانات والتكنولوجيا والمعايير الموضوعية".

وتسببت هذه الطريقة في سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها غير مناسبة لمنتخب بحجم بلجيكا سبق له الحصول على المركز الثالث بكأس العالم 2018.