"إعلان توظيف على الإنترنت!".. لماذا لم يبرم وست هام أي صفقة حتى الآن؟

أحمد مجدي
David Moyes West Ham 2022-23Getty
انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازوست هام

كواليس غريبة للغاية في فريق "الهامرز"

رغم أن وست هام قدم موسما جيدا للغاية الموسم المنصرم أهله للعب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ورغم أن خزائنه انتعشت ببيع نجم وسطه ديكلان رايس إلى آرسنال بقيمة قياسية، إلا أنه لم يبرم أي صفقات إلى الآن في الميركاتو الصيفي.

لكن هذا يشير إلى مشكلة واضحة بين المدير الفني ديفيد مويس والمدير الرياضي الجديد تيم شتيدن البالغ من العمر 44 عاما.

وصل الأمر إلى ظهور إعلان من قبل النادي اللندني يطلب فيه 7 لاعبين بمواقعهم في الملعب عبر موقع "تراسفير رووم" الذي يجمع لاعبين من 650 ناديا حول العالم يستهدفون من خلاله تسويق أهم المواهب وبيع وشراء اللاعبين في الميركاتو، وفقا لصحيفة "ذا أتلتيك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشكلة الأخرى التي تعرقل صفقات وست هام هي رغبة المدير الفني في الاعتماد على أسماء إنجليزية واعدة في الموسم المقبل، بينما يرى المدير الرياضي ضرورة البحث في القارة الأوروبية عن لاعبين جدد لوست هام.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

67674 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 43493جود بيلينجهام
  • 3949كريستوفر نكونكو
  • 3542دومينيك سوبوسلاي
  • 2633ميسون ماونت
  • 2615ساندرو تونالي
  • 11442صفقة أخرى
67674 الأصوات