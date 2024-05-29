نائب رئيس برشلونة يعلن الموعد النهائي لتوقيع فليك رسميًا

اقتربت ساعة الحسم..

يستعد برشلونة لإعلان التعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك، خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أقيل بنهاية الموسم الجاري.

وتناول المدرب الألماني وجبة عشاء في برشلونة مع الرئيس جوان لابورتا ونائبه رافا يوستي أمس الثلاثاء، إلى جانب أعضاء القيادة الرياضية في النادي.

وقال يوستي عقب العشاء، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن "تولي فليك زمام مقاعد البدلاء في برشلونة سيصبح رسميًا يوم الأربعاء.. غدا سنجعل الأمر رسميا".

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وأوضحت الصحيفة أنه حضر العشاء مع فليك المدير الرياضي ديكو ونائبه بويان كركيتش، بالإضافة إلى مدير كرة القدم للشباب جوان سولير والمستشار إنريك ماسيب.

وأقال برشلونة تشافي يوم الجمعة الماضي بعد خروج الفريق بموسم صفري، لم يحصد خلاله أي لقب، رغم إعلان تشافي قبل أسابيع استمراره حتى نهاية عقده في صيف 2025، بدعم من الإدارة.

ويتوقع أن يعلن برشلونة تعيين فليك مدربًا للفريق بعقد لمدة عامين، على أن يعاونه على مقاعد البدلاء "توني تابالوفيتش وماركوس سورج".