إعلامي يخرج عن شعوره بكلمات صادمة .. إهانة علي البليهي بسبب عقوبة كريستيانو رونالدو المرتقبة

إعلامي يصدم الجميع بكلماته ضد علي البليهي..

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أثار الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، الجدل في الشارع السعودي؛ بعد الأنباء عن توقيع "عقوبة انضباطية" ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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رونالدو تحصل على "كارت أحمر مباشر" مع ناديه النصر؛ بعد اعتدائه على النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024.

وكل التقارير المحلية تقريبًا، تؤكد على توقيع عقوبة الإيقاف "مباراتين" ضد الأسطورة البرتغالية؛ حيث دوّن حكم المباراة، عبارة "السلوك المشين" ضد اللاعب.

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وفي هذا السياق.. دافع أبو هداية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن كريستيانو رونالدو، موجهًا إهانات غير مباشرة للبليهي.

الإعلامي الرياضي قال: "يُسقطون على الأسطورة العالمي ويمتدحون شوال البصل وريحته.. أعوذ بالله من سوء الذوق والذائقة"؛ في إشارة إلى مدافع الزعيم الهلالي.

وكان البليهي كشف في أكثر من مناسبة، عن أنه كان يضع "البصل" في ملابسه، خلال المباريات؛ من أجل أن يجبر مهاجمي الفرق المنافسة، على الابتعاد عنه.

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