إعلامي نصراوي بعد الهزيمة من القادسية: لا تلوموا بيولي.. وهذا الشخص دمر الفريق تدميرًا!

الهزيمة من القادسية أشارت إلى مساوئ عديدة في كتيبة العالمي

أكد الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي المقرب من نادي النصر السعودي أن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لا يتحمل مسؤولية تدهور نتائج العالمي في الآونة الأخيرة.

وقال العصيمي في تغريدة عبر موقع "إكس": "من الظلم تحميل السيد بيولي أي تعثرات للفريق على الأقل حتى الفترة الشتوية".

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وأضاف: "السيد بيولي لم يعسكر بالفريق، ولم يختر لاعبين أجانب أو سعوديين وحضر لفريق دمره كاسترو تدميرا" مردفًا: "النصر فقد البطولات المحلية مبكرًا ولا يعني ذلك أن يخسر مجددًا، فلا بد من ضمان مقعد آسيوي ومقعد في السوبر".

وتابع: "السيد بيولي طلب إقامة معسكر في فترة التوقف القريبة وطلب لاعبًا مهاجمًا رقم تسعة، هذه الأشياء على الأقل تعطي انطباعًا أن المدرب تعرف أكثر على الفريق واحتياجاته".

يذكر أن النصر كان قد تراجع خلال الآونة الأخيرة على الصعيد المحلي ويحتل المركز الثالث في دوري روشن السعودي بعد كل من الهلال والاتحاد.

وكانت آخر ملامح فشل النصر محليًا الخسارة من القادسيه 2-1 في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي في مباراة سجل فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا بينما سجل هدفي القادسية كل من جوليان كونيونيس وبيير إيمريك أوباميانج.

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وتنتظر النصر مباراة قوية على الصعيد الآسيوي حين يحل ضيفًا على الغرافة القطري في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.