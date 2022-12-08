إعلامي قطر ردًا على الانتقادات السعودية: انظروا لمنتخبكم بعين الاحترام!

المنتخب السعودي ودع المونديال من دور المجموعات رغم الفوز التاريخي أمام الأرجنتين

وجه الإعلامي الرياضي القطري سعد الرميحي رسالة للجمهور السعودي، بعد موجة الغضب التي اجتاحته عقب وداع كأس العالم قطر 2022، واصفًا ما حققه الأخضر بالإنجاز التاريخي.

الأخضر السعودي ودع مونديال قطر متذيلًا مجموعته بثلاث نقاط، حصدها من فوز تاريخي أمام المنتخب الأرجنتيني 2-1، فيما هُزم بعد ذلك أمام بولندا 2-0 وأمام المكسيك 2-1، في وقت كان يحتاج به للفوز في المباراة الأخيرة كي يتأهل، وهو ما أغضب الجماهير، لتقديم منتخبهم أداءً سيئًا والتفريط في فوز ممكن.

وقال الرميحي، خلال تصريحاته لصحيفة "الميدان الرياضي": "الفوز أمام منتخب كبير بحجم الأرجنتين، ليس بطولة، إنما إنجاز تاريخي، على الجمهور السعودي أن ينظر له بعين الاحترام والتقدير، لأن فريقهم تمكن من قهر واحد من أبطال العالم، ويكفي أنه يضم واحد من أساطير الكرة هو ليونيل ميسي".

وأضاف: "ما حققه المنتخب السعودي إنجاز يشرف الكرة الخليجية والعربية بشكل عام، وسيذكر التاريخ أنه من أوائل المنتخبات التي انتصرت أمام الأرجنتين".

يذكر أن المنتخبات العربية كافة ودعت مونديال قطر من تونس وقطر والسعودية، باستثناء المغرب، التي تأهلت لدور ربع النهائي، وتنتظر مواجهة البرتغال.