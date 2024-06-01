إعلامي سعودي: كريستيانو رونالدو يرسخ ثقافة "مظلومية النصر"

"الهلال قدم البطولة على طبق من ذهب والنصر رفضها"

أكد الإعلامي السعودي محمد الشيخ، أن النصر هو من رفض الفرص الكثيرة التي قدمها له الهلال للفوز بلقب كأس الملك، مشيرًا إلى أن كريستيانو رونالدو يحاول دائمًا ترسيخ فكرة أن التحكيم يقف ضده.

وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على النصر بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، أمس الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة".

وسأل الإعلامي وليد الفراج، خلال برنامج "أكشن مع وليد" على "MBC أكشن" ضيفه محمد الشيخ عن تتويج الهلال بكأس الملك، قائلًا: "الزعيم حقق البطولة رقم 69 في مسيرته، ترى أن حظهم قوي؟".

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ورد الشيخ: "ليس الحظ، لكن هناك عملًا قويًا في الهلال وإسترتيجية ناجحة من إدارته كل ذلك يتضافر مع حب جميع العناصر للنادي. داخل الهلال لا يوجد أي لاعب يحسب نفسه النجم الأوحد".

وأضاف: "كل هذه البطولات لا يمكن أن تأتي بالحظ، لو كان الحظ يبتسم للهلال، لابتسم اليوم للنصر، حيث قدم الزعيم البطولة لمنافسه على طبق من ذهب، لكن العالمي رفض الفرصة مرتين وثلاثة".

وتابع: "النصر لم يستغل التصرف الساذج من علي البليهي والنقص العددي، ثم كرك كوليبالي الأمر بتصرفه الأرعن، جعلك تتقدم خطوتين على الهلال، ثم جاءت الفرصة لعلي الحسن لحسم اللقب وأهدرها".

وأردف الشيخ: "بينما نشاهد جيسوس مدرب الهلال يتمسك بتركيز لاعبيه داخل المباراة، نجد كريستيانو رونالدو في كل مرة يتحدث عن انحياز الحكام للهلال، هو فقط يريد أن يرسخ لمظلومية النصر".

وختم: "التحكيم أيضًا يظلم الهلال في كثير من الأوقات، وفي مباراة اليوم هناك حالة بها ركلة جزاء واضحة لميتروفيتش، وهناك أيضًا انفراد صريح حرم فيه الحكم سالم الدوسري من فرصة متابعة اللعب وتسجيل هدف".