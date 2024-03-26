فيديو | إعلامي إماراتي يستفز علي البليهي قبل مواجهة العين .. ونجم الهلال يفاجئه برده!

المدافع تخلى عن عاداته هذه المرة في رده، فكيف كان رد فعله أمام الاستفزاز؟

"كل ساقٍ سيسقى بما سقى" هذا ما عمل به الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا مع علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، الذي اعتاد على استفزاز غالبية خصومه، حتى جاء من يلعب على معنوياته قبل القمة الآسيوية.

الزعيم السعودي من المقرر أن يحل ضيفًا على الزعيم الإماراتي في 16 من أبريل المقبل، ثم يستضيفه في 23 من الشهر ذاته، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وظهر ابن دفنا في اجتماع ودي رفقة عدد من الأصدقاء رفقة البليهي، ليوجه له الحديث متحديًا: "منتظرينك في العين!، نتمنى أن نرى هذه الابتسامة، نتمنى يعني!، لكن أمام عيال زايد لا يخلونك تسجل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الغريب أن البليهي الذي اعتاد على الرد بقوة على كل من يستفزه، التزم الصمت هذه المرة، واكتفى برسم ابتسامة على وجههن احترامًا للمجلس.

يذكر أن العين تأهل لربع النهائي بعد إقصاء النصر السعودي، فيما عبر الهلال بالفوز أمام الاتحاد السعودي.