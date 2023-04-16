إعلامي نصراوي واصفًا جمهور ناديه بـ"المحرومين": المجد للهلال لو خسر الديربي!

ليس الهلاليون وحدهم من يدافعون عن ناديهم، ربما يخرج مدافعًا من بين صفوف الغريم التقليدي وقبل ديربي مشتعل!

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إذا صمتت أصوات الهلاليين المدافعين عن ناديهم قبل ديربي الرياض أمام النصر، فالزعيم سيجد من يدافع عنه من بين النصراويين!

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العالمي والزعيم يلتقيان بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، في معقل الأزرق استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".

وقبل هذا الديربي أغضب الإعلامي النصراوي سعود الصرامي جماهير ناديه، بتهكمه على العالمي وجماهيره بطريقة غريبة، وإن كان هذا هو الطريق الذي يسلكه مؤخرًا نحو الانتقادات المثيرة للجدل.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خسارة الديربي، خسارة ثلاث نقاط، فالمجد والبطولات باقية لوصيف العالم، الديربي فقد أهميته؟!، عزيز اللي من زمان ما صعد للمنصات، لا تناظر الكابتن الذي اقترب اعتزاله، فهو واقف أمام إنجازاته ويتطلع لوضع اللقب القاري الجديد مع بقية الألقاب، مثل هذه الإنجازات تعتبر كالزائر الغريب عند المحرومين، فتعود ذاكرتهم للملاعب الترابية".

وأرفق الصرامي تغريدته بصورة سلمان الفرج؛ قائد الهلال، حاملًا لكأس دوري أبطال آسيا، في إشارة لمواجهة الزعيم المرتقبة أمام أوراوا ريدز الياباني، في النهائي القاري، المقرر إقامته يومي 29 من أبريل الجاري، والسادس من مايو المقبل.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، فيما يحل الهلال في المركز الرابع بـ46 نقطة.

Shahid