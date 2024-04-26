"إعارة لمدة 36 دقيقة فقط!".. عملية جراحية تهدد موسم لاعب الاتحاد

الإصابة تهدد بانتهاء فترة إعارة الغامدي مع الاتحاد..

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"لعب نهائي السوبر مصابًا".. هكذا تتلخص مسيرة حامد الغامدي، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الاتحاد، والمعار من صفوف الاتفاق، حتى نهاية الموسم الجاري.

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وانتقل حامد الغامدي معارًا إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي، من صفوف الاتفاق، فيما لم يشارك اللاعب سوى لمدة 36 دقيقة فقط، خلال مباراتي الوحدة والهلال، في نصف النهائي ونهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن حامد الغامدي يستعد للسفر إلى العاصمة البريطانية لندن، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل عرض إصابته في منطقة العضلة الضامة، على طبيب متخصص.

وينتظر الغامدي، تحديد الطبيب لمدى حاجته لإجراء عملية جراحية من عدمها، ليصبح مهددًا بعدم لحاق المباريات المتبقية للاتحاد من عمر الموسم الجاري، قبل انتهاء فترة إعارته.

ولم يتمكن الغامدي من المشاركة في أي مباراة مع الاتحاد، في دوري روشن السعودي، حيث دخل قائمة الفريق فقط في مباراة الحزم، في الجولة 38، ولكن لم يشارك في اللقاء.

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ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة من 29 مباراة، بعد خسارته أمام الشباب بنتيجة (1-3)، في قمة الجولة 29 من المسابقة، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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