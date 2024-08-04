إعارة جديدة؟.. لاعب برشلونة السابق ينقذ لابورتا من كابوس فرنسي!

خطوة منتظرة في الميركاتو..

أعلن نادي فياريال الإسباني رحيل لاعبه خورخي كوينكا إلى فولهام الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد 3 سنوات قضاها في لا سيراميكا.

وحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن فياريال الذي ضم كوينكا في صيف 2021 قادمًا من برشلونة، يستهدف تعويضه بأحد لاعبي النادي الكتالوني مرة أخرى.

وأوضحت أن الغواصات الصفراء تتطلع لضم المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت، الذي من المحتمل أن يغادر برشلونة قبل إغلاق نافذة الانتقالات، ويسعى النادي الكتالوني للتخلص منه.

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ولم يشارك لينجليت في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد فجر يوم الأحد، والتي حسمها النادي الكتالوني (2-1) ضمن جولة الإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ما قد يكون علامة على "أنه في طريقه للرحيل".

وأوضحت أن برشلونة يفضل تنظيم عملية بيع، رغم أنهم منفتحون كذلك على صفقة إعارة ثالثة، بعد إعارته إلى توتنهام وأستون فيلا في الموسمين الماضيين".

ومن المرجح أن يحاول فياريال استعارة لينجليت، رغم أنه من المتوقع أن يكون الأجر المرتفع للمدافع الفرنسي حجر عثرة، حيث يريد برشلونة أن يدفع النادي الراغب في خدمات اللاعب جزءًا كبيرًا من راتبه.