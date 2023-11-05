"إضاعة للوقت" .. أرتيتا ينفجر بسبب "عار" آرسنال ضد نيوكاسل التحكيمي

مدرب آرسنال يُعبر عن غضبه الشديد بسبب هدف نيوكاسل الذي تسبب في هزيمته

عبر المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية، في مباراة فريقه أمام نيوكاسل، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر آرسنال أمام نيوكاسل بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 11 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، مساء السبت.

وقال أرتيتا خلال تصريحات لـ "BBC": "لم نستحق الهزيمة، لقد خسرنا المباراة بسبب القرارات الواضحة والصريحة، إنه أمر مُحرج ووصمة عار".

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وواصل: "كيف يبدو هذا الهدف في الدوري الإنجليزي، هذا الدوري نقول إنه الأفضل في العالم، وقضيت 20 عامًا في هذا البلد، والآن أشعر بالخجل، إنها وصمة عار وهناك الكثير على المحك".

مدرب آرسنال أضاف: "إنه أمر مُخزٍ وهناك الكثير على المحك هنا، ونحاول أن نقوم بأشياء لا تصدق وأن نكون على أعلى مستوى كل أسبوع، ولكن النتيجة ليست قريبة من المستوى الذي يحتاجه هذا الدوري".

وتحدث أيضًا أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "أشعر بالمرض، لأن هذا ليس هدفًا، ولكي يتم السماح بتسجيل هدف هناك أشياء مُعينة قبل ذلك غير مسموح بها في كرة القدم، سواء هنا أو في اليابان والصين وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا".