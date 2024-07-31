إصدار خاص للأسطورة.. ميسي وجه دعائي رسمي لسماعاته المفضلة!

الأرجنتيني يصنع الحدث في أمريكا

لطالما كانت سماعات "Beats by DRE" ملازمة لكبار المشاهير حول العالم في رحلاتهم، تشتهر تلك العلامة المرتبطة باسم صانع الموسيقى الأمريكي الشهير "دكتور دري" بنقائها وتنوع إصداراتها وأناقتها.

من المشاهير الذين كانوا دائمًا مرتبطين بهذه العلامة ليونيل ميسي، لكن أتى الوقت الآن ليكون الارتباط رسميًا بعقد رعاية، ليصبح ميسي وجهًا دعائيًا لهذه العلامة.

أعلنت العلامة ذلك في فيديو دعائي عبر "إنستجرام" مع عبارات: "نرحب بانضمام ليونيل ميسي إلى عائلتنا".

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ميسي بدوره قال في تصريحات نشرت عبر الحسابات الرسمية للعلامة: "من الشرف أن أنضم لعائلة (بيتس) الموسيقى جزء دائم من استعدادي قبل المباراة، وكانت (بيتس) دائمًا في الخلفية الموسيقية والرياضية معًا".

وكان ميسي قد أهدى لاعبي إنتر ميامي في وقت سابق سماعات من العلامة نفسها، حتى قبل أن يكون وجهًا دعائيًا رسميًا لها.

وما جذب الأنظار أيضًا في تقديم ميسي كوجه دعائي، هو السماعة المصنوعة خصيصًا له، والتي تحمل أذنًا باللون الوردي الخاص بإنتر ميامي، وأذنًا باللون الأزرق السماوي المتعلق بمنتخب الأرجنتين.