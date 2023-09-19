بعد إصابته القوية ضد برسبوليس .. هل غامر النصر بـ"صحة" كريستيانو رونالدو؟

كريستيانو رونالدو تألم بشدة في مباراة النصر وبرسبوليس

تعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، لـ"إصابة قوية" في نهاية الشوط الأول، من مباراة الفريق أمام برسبوليس الإيراني.

النصر يواجه برسبوليس "الآن"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي هذا السياق.. كشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، عن أن إصابة رونالدو "38 سنة"، عبارة عن كدمة في الساق؛ وذلك بعد التدخل القوي عليه، من لاعب برسبوليس.

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وأشار الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن الأسطورة البرتغالية، ظهر وهو يعرج لدقائق عديدة، خلال المشي والجري؛ وذلك بسبب أن ألم الكدمة يزداد خلال الدعس على القدم.

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي، أن علاج مثل هذه الإصابات يكون سريعًا؛ حيث يتم تقييم حالة اللاعب من الجهاز الطبي، خلال استراحة ما بين الشوطين - تحديدًا -.

وبالفعل.. دخل كريستيانو رونالدو إلى أرضية الملعب، بشكل طبيعي، مع بداية الشوط الثاني؛ ما يؤكد أن الإصابة ليست قوية، ويمكن التعامل معها.