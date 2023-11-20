إصابتان وليست واحدة .. برشلونة يعلن رسميًا تفاصيل "مأساة" جافي!

برشلونة كشف التفاصيل الكاملة لإصابة نجم وسط الفريق..

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل إصابة لاعبه الشاب جافي، نجم وسط الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة إسبانيا وجورجيا، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

برشلونة أكد أن لاعبه الشاب تعرض لإصابتين في الركبة، وليست إصابة واحدة، وهو ما يعني انتهاء موسم جافي، وقد يزيد من مدة غيابه.

وجاء في البيان الذي أصدره النادي الكتالوني: "أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح الإثنين على لاعب الفريق الأول، جافي، أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، وإصابة أخرى مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي".

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وأضاف البيان: "سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة، سيتم بعدها إصدار تحديث طبي جديد".

ومن المرجح أن يغيب جافي لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وهو ما يعني انتهاء موسم 2023-2024 بالنسبة له، بالإضافة إلى غيابه عن بطولة يورو 2024 مع منتخب إسبانيا.