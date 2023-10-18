فيديو | إصابة مع البرازيل تبدو خطيرة .. الهلال مهدد بخسارة نيمار لفترة طويلة!

لم يتمالك محترف الهلال نفسه أمام الإصابة التي تعرض لها، وانهمر في البكاء

بينما اعتاد جمهور الهلال السعودي على سقوط البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الفريق، في كل مباراة لمنتخب البرازيل منذ انضمامه للزعيم في الصيف الماضي، لكن تمر الأمور كل مرة دون خطورة، تبدو هذه المرة الإصابة خطيرة.

محترف الزعيم دخل ضمن التشكيل الأساسي لمواجهة السامبا اليوم الأربعاء، أمام الأوروجواي، والتي انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم أمريكا 2026.

خلال الـ45 دقيقة التي شارك بها نيمار، لم يسدد أي تسديدة على المرمى، بينما كانت دقة تمريرات 71% فقط، ونجح بنسبة 50% في مراوغاته، أمام الثنائيات، ففاز بثلاث من أصل سبع، وفقد الكرة 11 مرة.

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لكن مع نهاية الشوط الأول، لم يستطع نيمار استكمال المباراة، إثر تعرضه للإصابة في كرة مشتركة مع لاعب الخصم، التي تبدو التواء الركبة، ليخرج باكيًا محمولًا من قبل المسعفين.

وفي الإطار نفسه، ووفقًا لثامر الشهراني؛ أخصائي العلاج الطبيعي، فإن اختلال توازن نيمار أثناء سقوطه على قدمه، تسبب في دخول الركبة للداخل، وبالتالي الضغط على الرباط الصليبي للركبة، مشيرًا إلى أنه من طريقة السقوط تبدو الإصابة قطعًا في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

ومن جانبه، أوضح رودريجو لاسمار؛ طبيب منتخب البرازيل، في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة، أنه لم يتأكد حتى الآن من طبيعة الإصابة، موضحًا أن مضطر للانتظار للغد لمعرفة مدى استجابة الركبة للتدريبات، وكي يخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة.

يذكر أن في بداية مسيرة نيمار مع الهلال غاب عن أول أربع مباريات، جراء معاناته من إصابة في العضلة الأمامية، رغم عودته وقتها من إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب أربعة أشهر تقريبًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.