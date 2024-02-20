إصابة نجم ليفربول تبعده "عدة أشهر".. وكلوب يعلن 5 غيابات مؤكدة

"لدينا مشكلات بالفعل"

صرح يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بأن إصابة نجم الفريق ديوجو جوتا سوف تبعده عن الملاعب عدة أشهر.

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وقال كلوب، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة لوتون تاون غدًا الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز: "كنت أرغب في الجلوس هنا وأقول إنه لا توجد أي أزمة، لكن هناك مشكلات بالفعل".

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وأضاف: "للأسف ديوجو يحتاج إلى عدة أشهر من أجل التعافي، وكورتس (جونز) يحتاج متابعة 5 أيام، ثم نقرر ماذا سنفعل، حيث يعتمد الأمر على مستوى الألم وأشياء أخرى، لذلك لا يمكنني تحديد موعد زمني لعودته".

وأوضح أن الحارس أليسون بيكر لن يكون متاحًا لمواجهة الغد، لأنه يعاني من إصابة عضلية، لافتا إلى أنه "لا يستطيع تحديد المدة التي سوف يستغرقها للتعافي".

وزاد: "ترينت ألكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي في طريقهما للعودة، لكن لم يتدربا مع الفريق حتى الآن. وهذا يعني أنهما غير متاحين أيضًا لموقعة الغد".

وختم: "لدينا إصابات عضلية أخرى نتعامل معها بشكل يومي، سنرى غدًا في وقت مبكر من يمكنه المشاركة ومن لا يستطيع".

ويتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة (من 25 مباراة)، بينما يأتي لوتون تاون في المركز 18 برصيد 20 نقطة.