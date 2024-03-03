"إصابة نجمي الوسط".. ضربتان قاصمتان لتشافي في موقعة بيلباو!

هل يلحق الثنائي بموقعة نابولي؟

تلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ضربتين موجعتين خلال مواجهة أتلتيك بلباو، اليوم الأحد على ملعب سان ماميس، ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وبينما كانت النتيجة (0-0)، تعرض نجم وسط برشلونة فرينكي دي يونج للإصابة، خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي بيلباو في الدقيقة 26.

لم يستطع دي يونج إكمال المباراة، ما دفع تشافي لإخراجه والاستعانة بلاعب الفريق الشاب فيرمين لوبيز.

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وفي الدقيقة 44، تعرض نجم الوسط الآخر بيدري للإصابة، ليغادر ملعب المباراة ويحل مكانه لامين يامال، في المباراة التي يسيطر عليها التعادل السلبي.

وتعد إصابة دي يونج وبيدري بمثابة كابوس للفريق الكتالوني الذي يغيب عن صفوفه نجم الوسط جافي لنهاية الموسم، بينما يستعد لخوض مواجهة حاسمة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة يعول على دي يونج وبيدري في مواجهة بيلباو، من أجل تضييق الخناق على ريال مدريد متصدر الليجا، والذي تعادل أمس السبت مع فالنسيا (2-2)، ليبتعد عن الفريق الكتالوني بفارق 9 نقاط.