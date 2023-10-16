إصابة نجم الهلال .. فرحة عودة سلمان الفرج لم تكتمل في معسكر السعودية

إصابة جديدة تضرب نادي الهلال

تلقى نادي الهلال، خبرًا صادمًا من معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين.

الأخضر السعودي يستعد لمواجهة مالي "وديًا"، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الغد الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أصيب حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال تواجده مع المنتخب الوطني.

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وكشف العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن تمبكتي، لم يشارك في تدريبات منتخب السعودية، مساء اليوم؛ بسبب إصابته في عضلة الساق.

ومن ناحية أخرى.. شهد تدريب الأخضر، اليوم الإثنين، عودة النجم الكبير سلمان الفرج، قائد الزعيم الهلالي؛ بعد غياب اليومين الماضيين.

جدير بالذكر أن تمبكتي، انتقل من نادي الشباب إلى الهلال، خلال صيف العام الحالي، في صفقة أثارت الجدل، في الشارع الرياضي السعودي.