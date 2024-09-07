بعد إصابة ثلاثي الديوك.. ضربة جديدة لمنتخب فرنسا قبل مواجهة بلجيكا!

أزمة في وسط الديوك!

تلقى ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا ضربة جديدة قبل مواجهة بلجيكا، يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب الديوك قد تلقى هزيمة مفاجئة بنتيجة 3-1 أمام إيطاليا أمس الجمعة في حديقة الأمراء بالجولة الأولى من المسابقة.

وأعلن منتخب فرنسا إصابة لاعبه وارن زائير إيمري، أثناء مشاركته في مباراة إيطاليا، التي شارك فيها بديلًا بالدقيقة 77، على حساب زميله نجولو كانتي.

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وخضع لاعب باريس سان جيرمان لفحوصات طبية اليوم أثبتت لإصابته في ربلة الساق اليسرى، ليتأكد غيابه أمام بلجيكا.

وتعد إصابة إيمري بمثابة ضربة كبرى لديشان، حيث يغيب عن المنتخب كل من "لويك بادي (إصابة في الفخذ الأيمن)، ويسلي فوفانا (احترازي)، أوريلين تشواميني (إصابة بالقدم اليسرى)".

وشارك إيمري صاحب الـ18 عامًا رفقة منتخب فرنسا في 4 مباريات منذ أن ارتدى قميص الديوك لأول مرة في نوفمبر 2023.