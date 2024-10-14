"إصابة" تضرب منتخب السعودية قبل مواجهة البحرين المصيرية

ضربة جديدة للمنتخب السعودي..

تلقى منتخب السعودية الأول لكرة القدم، تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، ضربة جديدة قبل مواجهة البحرين "المرتقبة"، في تصفيات كأس العالم.

السعودية تستضيف منتخب البحرين، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. أعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، إصابة مصعب الجوير، متوسط ميدان نادي الهلال "المعار" إلى الشباب.

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الجوير تعرض للإصابة، خلال التدريبات الأخيرة قبل مواجهة البحرين؛ حيث لم يكمل اللاعب المران مساء اليوم، بعد شعوره بآلام عضلية في الفخذ؛ حسب بيان المنتخب السعودي.

جدير بالذكر أن السعودية تحتل المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات؛ وبفارق الأهداف أمام البحرين "الرابعة" وأستراليا "الوصيفة"، و5 نقاط عن اليابان المتصدرة.